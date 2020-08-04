Три чудові ідеї, що робити, коли не спиться

Часом буває, що ніч стає безсонною. Дехто безрезультатно намагається заснути, а решта, зрозумівши, що це марно, намагаються чимось зайнятися вночі. Так що ж робити вночі?

Книжки

Якщо ти ще не сильно прив'язався до комп'ютера і вважаєш що книга – найкращий друг людини, значить ця розвага вночі якраз для тебе! Візьми з полички книжку, яку ти ще не читав або не закінчив і почни читати. Необов'язково читати книгу, ти можеш взяти будь-який журнал.

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Фільми

Багато хто, коли не спиться вночі, вважають за краще подивитися цікавий фільм, якого ще не бачили або переглянути свої улюблені фільми. Такі фільми як Хітч, Американський пиріг 1-3 частини, Крок вперед 1-2 частини ідеально підходять для нічного перегляду. Але якщо ти віддаєш перевагу чомусь серйозному, можеш подивитися фільми жахів, такі як Пила 1-6 частини, Будинок воскових фігур тощо.

Зроби прибирання вдома

А чим ти ще думаєш зайнятися, якщо не один з вище перерахованих пунктів тобі не сподобався? У тебе ж з'явилася хороша можливість поліпшити місце проживання, особливо коли ти не знаєш, що робити вночі. Для багатьох це чудовий спосіб добре провести час, особливо коли вічно забуваєте прибрати вдома.

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