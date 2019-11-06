Три чоловічі вчинки, які ненавидять усі жінки

Кожен день чоловіки роблять речі, які не подобаються дівчатам, а багато хто з них навіть не підозрюють, що їм неприємно.

Говорять про своїх колишніх

Мова навіть не про те, щоб дзвонити їм або дивитися їх фотографії при своїй дівчині. Річ у простій згадці про неї в розмові. Якщо зробите це, то це точно залишить свій слід ще на деякий час. Не варто робити цього. Ви ж не хочете всіх цих зайвих запитань і розмов.

Як поводитися на побаченні

Дуже багато сидять в телефоні

В наш час велика частина життя проходить в інтернеті, доступ до якого надає смартфон. Це дуже зручно, але коли ви проводите час з дівчиною краще відкласти його, вимкнути звук і намагатися не чіпати до кінця зустрічі. Дівчата люблять увагу, живе спілкування, а телефон його лише забирає.

Постійно говорять про себе

Стосунки це, безсумнівно, пізнання один одного. Однак якщо ви постійно говорите про себе, то позбавляєте себе можливості дізнатися свою супутницю ближче. Побачення – це не лекція, а ви – не викладач, потрібен діалог, а не монолог про себе.

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