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Тревожная кнопка, личная охрана, телохранитель: какие услуги предоставляет охранная фирма
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Безопасность должна быть на первом месте, поэтому очень важно обеспечить себе и близким максимальный комфорт. Ваше пространство стоит организовывать так, чтоб не подвергаться опасности. Рассказываем вам, как в этом может помочь охранная компания.
Не стоит пренебрегать собственной безопасностью – доверьтесь профессионалам. Если же вы не знаете, какими услугами можете воспользоваться, то дальше мы расскажем об этом детальнее.
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Для того чтобы обратиться к профессионалам, важно понимать, что может предложить вам охранная компания в Киеве, и какие опции доступны клиентам.
Охрана жилья
Одна из основных услуг – охрана вашего дома, ведь это главное место, где вы не просто живете, а проводите время, спите, принимаете гостей, храните свои вещи и т.д. Кроме охраны квартир, коттеджей, частных домов, дач, жилых комплексов, также можно защитить гараж. Обычно разрабатывается комплекс мероприятий, которые направлены на организацию безопасности, – установка сигнализации, подключение к пульту охраны, оперативное реагирование.
Охрана бизнеса
"ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ" также работает и с разным бизнесом: малым, средним, крупным. В зависимости от вашего запроса, можете выбрать охрану: предприятий, крупных объектов, офисов, складских помещений, магазинов и МАФов, строительных площадок, банков, кафе и ресторанов, больших территорий. Также можете воспользоваться услугой установки охранной сигнализации. Вам нужно определиться, что именно будет под охраной, ведь от этого зависит разработка проекта охранной системы. Профессионалом важно знать локацию, площадь, планировку, основные характеристики бизнеса и т.д. Исходя из данных можно рассчитать, насколько объект нуждается в физической охране и круглосуточном мониторинге или же будет достаточно технологического сопровождения.
Физическая охрана
Кроме физической охраны объектов, клиенты могут воспользоваться услугами охраны и сопровождения грузов и морских судов, охраны массовых мероприятий. Профессионалы готовы взять на себя полный контроль ситуации, а вам останется просто расслабиться. Также есть услуга личной охраны. Телохранитель может быть нужен не только известным звёздам, но и любому человеку, в зависимости от ситуаций. Также обратите внимание, что часто телохранители работаю с детьми и родственниками клиентов.
Техническая безопасность
Организация безопасности возможна с привлечением технической составляющей. Среди технологических услуг, можете выбрать таки: централизованная, пультовая охрана, системы видеонаблюдения, тревожная кнопка, системы контроля доступа, системы противопожарной защиты, автоматические системы пожаротушения, огнезащитная обработка, спутниковый мониторинг и т.д. Важно учесть, что есть технологии, которые работают в паре с физической охраной. К примеру, нажатие тревожной кнопки вызывает группу быстрого реагирования. К вам приезжают профессионалы, которые могут предотвратить опасные ситуации.
Дополнительные услуги безопасности
Кроме перечня основных категорий услуг, не забудьте, что можете всегда поинтересоваться дополнительными охранными мероприятиями. Если же вам необходимо организовать индивидуальные меры безопасности, то просто обсудите это в частном порядке. Среди неочевидных услуг охранной фирмы: охрана периметра, школ, сопровождение делегаций, встреча иностранцев в аэропорту, VIP охрана и сопровождение, охрана авто и т.д.
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