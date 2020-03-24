Тревел-блогер Дмитро Комаров показав, як працює вдома під час карантину: відео

Відомий тревел-блогер та ведучий "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, як працює з дому. Шоумен показав на відео свій робочий кабінет вдома та розповів, як створюються нові випуски програми в умовах карантину.

Телеведучий Дмитро Комаров повідомив, що команда "Світу навиворіт" перейшла на віддалений режим роботи, а випуски програми виходитимуть у звичайному режимі.

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"Робота колективу "Світ навиворіт" триває. Ми працюємо над новими програмами, і зараз готується випуск, який ви побачите вже в наступну середу. Ми всі перейшли на дистанційний режим роботи. Матеріали передаємо через інтернет, спілкуємося через месенджери. В крайньому разі, великі обсяги передаємо на зовнішніх дисках", – каже Дмитро.

Комаров облаштував особистий кабінет у себе вдома в китайському стилі і показав традиційний китайський столик для чайних церемоній. За словами телеведучого, саме улюблений чай пуер допомагає йому активно працювати у віддаленому режимі.

Також блогер розповів, яких правил дотримується, щоб убезпечити себе і близьких від коронавірусу: "Я дотримуюся умови карантину і 95% часу проводжу вдома. Дуже часто провітрюю квартиру, відкриваю вікна. Часто роблю вологе прибирання. Протираю всі поверхні. І п'ю дуже багато рідини, в моєму випадку – китайського чаю, привезеного з Піднебесної".

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