Ремонт літака за допомогою скотчу шокував пасажирів: фотофакт

У мережі показали, як співробітник авіакомпанії накладав шматки клейкої стрічки на стику двигуна. Знімок з'явився на платформі Reddit.

Пасажирів авіакомпанії Alitalia здивував робочий, який ремонтував літак перед зльотом за допомогою скотчу. На опублікованому в мережі карді видно, як чоловік в уніформі стоїть на драбині і накладає шматки клейкої стрічки на область стику двигуна.

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Як виявилося, співробітник Alitalia використовував спеціальний скотч Speed Tape, який часто застосовується з метою усунення незначних пробоїн і подряпин. Speed Tape виготовляють з тканинної і алюмінієвої основи, а також силіконового або акрилового клею, тому він не тільки липкий, але і дуже міцний. Такий скотч витримує температури в діапазоні від мінус 54 до плюс 149 градусів за Цельсієм, а також володіє вогнестійкістю і водонепроникністю.

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