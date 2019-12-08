Що буде, якщо відчинити двері в салоні літака під час польоту

Днями пасажир однієї з британських авіакомпаній під час нападу паніки спробував відчинити двері літака прямо в повітрі. Однак, попутникам удалося його заспокоїти. Після інциденту видання The Sun разом з авіаційними спеціалістами вирішили відповісти на питання, що станеться, якщо двері відчиняться.

На думку експертів, через пів секунди після відчинення дверей відбудеться катастрофа. Річ у тім, що через різницю тисків всередині і зовні борту все, що не закріплено, миттєво випаде з літака.

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Той, хто залишиться в салоні, ризикує померти, адже машина дуже швидко розвалиться у повітрі. Крім того, відчинені двері – це величезний ризик дефіциту кисню для тих, у кого не надіта киснева маска.

Проте, відчинити двері літака не так уже й просто. Шанси на успіх у цій справі невисокі. Тиск великий, тому знадобитися щонайменше гідравлічний домкрат. Імовірність пронести до салону такий механізм рівний нулю, відзначають фахівці. Пасажирам під силу відчинити двері літака тільки поки судно перебуває на землі.

Панікувати не слід, адже тиск не дозволить відчинити двері

І такі випадки траплялися. Наприклад, минулого місяця пасажир встиг зірвати з петель аварійні двері літака у Таїланді за кілька секунд до зльоту. Як виявилося, дебошир був п'яний. У результаті інциденту іншим пасажирам довелося чекати свого вильоту ще близько півтори години.

Торік пасажир літака Ryanair відчинив запасний вихід вже після приземлення у Малазі. Він навіть встиг вийти на крило машини. Пізніше він пояснив свій вчинок приступом астми і необхідністю вийти на свіже повітря.

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