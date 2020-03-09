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Третій день: трейлер мінісеріалу з Джудом Лоу
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У мережі з'явився трейлер до нового драматичного серіалу "Третій день" про таємничий острів. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Канал HBO випустив промо до новенького мінісеріалу "Третій день" (The Third Day), дата виходу якого запланована вже на 11 травня.
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Сюжет розповість про дивний острів поблизу британського побережжя. 6 епізодів розділять дві історії: "Літо" покаже історію Сема, який потрапляє на острів та знайомиться з місцевими традиціями, які повертають йому старі спогади. Друга частина "Зима" розгортається навколо Хелен, яка спробує знайти відповіді на цьому острові.
У головних ролях: Джуд Лоу, Наомі Харріс, Фрейя Аллан, Кетрін Воттерстон та багато інших.
Третій день, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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