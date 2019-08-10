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Тренуватися треба мені, а зачеплять і вас: Усик повторив відому сцену з Бригади

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Олександр Усик - фото 1
Олександр Усик / Instagram

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик повторив сцену з серіалу "Бригада". Боксер як завжди на позитиві.

Так, на новому кумедному відео український боксер Олександр Усик видав відому промову з популярного серіалу 90-х "Бригада": "Так, слухайте хлопці, тільки зрозумійте мене правильно: потрібно їхати на тренування, тренуватися потрібно мені, а зачеплять і вас".

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У ролі акторів також виступив його тренер і партнери по зборах. Відзначимо, що Олександр готується до дебюту в супертяжах і зараз перебуває в Каліфорнії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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