Новачок Динамо показав свій шикарний особняк у Києві: відео

Новачок київського "Динамо" люксембурзький нападник Жерсон Родрігес на своїй сторінці в Instagram похизувався своїм новим місцем проживання.

Так, Родрігес опублікував відео, в якому показав, в якому будинку буде жити в період виступу в київському клубі. На кадрах короткого відео видно великий розкішний особняк з доглянутою присадибною ділянкою.

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Нагадаємо, Родрігес перейшов в "Динамо" цього літа з японського клубу "Джубіло Івата". Його трансфер обійшовся віце-чемпіону України у 2 мільйони євро. У складі київського клубу люксембуржець дебютував в матчі Ліги чемпіонів з бельгійським "Брюгге".

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