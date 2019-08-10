Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Новачок Динамо показав свій шикарний особняк у Києві: відео

  • 45
Жерсон Родрігес - фото 1
Жерсон Родрігес / instagram

Новачок київського "Динамо" люксембурзький нападник Жерсон Родрігес на своїй сторінці в Instagram похизувався своїм новим місцем проживання.

Так, Родрігес опублікував відео, в якому показав, в якому будинку буде жити в період виступу в київському клубі. На кадрах короткого відео видно великий розкішний особняк з доглянутою присадибною ділянкою.

І ще: Зірка Друзів жахнув шанувальників зовнішнім виглядом (фото)

Нагадаємо, Родрігес перейшов в "Динамо" цього літа з японського клубу "Джубіло Івата". Його трансфер обійшовся віце-чемпіону України у 2 мільйони євро. У складі київського клубу люксембуржець дебютував в матчі Ліги чемпіонів з бельгійським "Брюгге".

Читайте також: Ігор Грохоцький – у фіналі Ukrainian Song Project: як футболіст став успішним співаком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 3344
10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
  • 05 серпня, 17:21
  • 1023
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1673499
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз