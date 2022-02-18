Тренуйся, поки вмиваєшся: як підтримувати форму за кілька хвилин щодня

Ці вправи можна виконувати під час вмивання або чищення зубів

Стоматологи рекомендують чистити зуби якнайретельніше і витрачати на цю процедуру не менше двох хвилин вранці та ввечері. Можливо, хтось подумає, що 120 секунд це зовсім мало, але насправді цього цілком достатньо для невеликого тренування.

Воно не лише допоможе підбадьоритися вранці та розім'яти втомлені м'язи ввечері, але і дозволить відчутно підтягнути вашу фігуру. Просто виконуйте цей простий комплекс вправ вранці та ввечері, поки чистите зуби, і ви самі здивуєтеся змінам, пише Men's Health.

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Підйом на носки

Що може бути простіше, ніж вставати навшпиньки й опускатися на всю стопу? Тим часом регулярне та правильне виконання цієї вправи зміцнює м'язи гомілки та допомагає тримати у тонусі м'язи стегон – у тому числі внутрішньої поверхні стегна.

Поставте ноги на ширині плечей і рівномірним повільним рухом відірвіть п'яти від підлоги, вставши на носки. Намагайтеся, щоб ноги від щиколотки до стегна були прямими, а м'язи напружені. Потім поверніться у вихідне положення. Повторіть вправу хоча б 10 разів – і не забувайте у цей час якнайретельніше орудувати зубною щіткою!

Випади

Відмінна вправа, яка підтримує в тонусі м'язи стегна та сідниць. Перш ніж приступати до вправи, випряміть спину та напружте прес. Потім зробіть правою ногою крок уперед, опускаючи стегна і стежачи за тим, щоб нога була зігнута під кутом у 90 градусів. Коліно правої ноги має бути розташоване точно над щиколоткою. Поверніться у вихідне положення і повторіть цю вправу для лівої ноги. Зробіть по 5 випадів кожної ноги.

Присідання

Ця проста, але дуже корисна вправа чудово "розбудить" ваші суглоби, а також зміцнить м'язи ніг і сідниць. Головне, за чим треба стежити під час виконання вправи, щоб спина була пряма, а п'яти не відривалися від підлоги. Під час присідань трохи відводьте сідниці та стегна назад, стежачи, щоб коліна дивилися у бік шкарпеток. Починайте з 5 присідань.

Масаж за допомогою тенісних м'ячиків

Присядьте на стілець або борт ванни, під босі ноги покладіть тенісний м'ячик і протягом 30 – 40 секунд катайте їх по підлозі у різних напрямках. Виконуйте цю вправу щоранку та ввечері. Це не тільки корисно для суглобів і м'язів, але й чудово допомагає розслабитися.

Візьміть на озброєння ці вправи. Вони не лише додадуть трохи фізичної активності вашому життю. А ще й позитивно вплинуть на фігуру та самопочуття.

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