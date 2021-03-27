Тренерка назвала прості способи пришвидшити метаболізм

Австралійська тренерка Белінда Нортон розповіла, як прискорити метаболізм без надмірних зусиль та підтримувати себе у формі. Ці поради точно стануть у пригоді

44-річна вчителька з фізкультури та блогерка Белінда Нортон з Австралії викликає захват і здивування у всіх, хто дізнається про її вік. Ця білявка виглядає значно молодшою, а все через правильний спосіб життя. До того ж, експертка на своєму сайті ділиться порадами для всіх, хто хоче такою покращити свою фізичну форму.

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Нещодавно вона назвала кілька простих способів пришвидшити обмін речовин. Для початку Нортон радить не ігнорувати силові навантаження та працювати спершу зі своєю вагою, а тоді з тягарцями. Також варто пам'ятати і про різноманіття, а не просто вибрати собі одну програму, яка повторюється щодня. Саме різні вправи дозволяють не лише підтримувати бажання займатись спортом, а й отримувати кращі результати.

Експерта рекомендує не забувати і про інтенсивні інтервальні тренування, приміром, ходьбу чи біг. Для них може виділити час кожен, адже інколи достатньо відмовитись від транспорту чи ліфтів.

Важливим фактором для прискорення метаболізму є і достатня кількість води. Це найпростіше, що можна зробити для свого здоров'я, тому склянка води перед кожною трапезою і після чи під час занять спортом - обов'язкові. Коли в організмі вдосталь води, то всі органи працюють значно ефективніше.

Хоч як би вам не хотілось про це чути, але харчування також позначається на метаболізмі та фігурі. Нортон наголошує, що бажання приймати спортивні добавки можна реалізовувати лише після консультації з лікарем, адже це може завдати серйозної шкоди. А от правильне харчування та поступова відмова від шкідливих смаколиків точно не будуть зайвими.

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