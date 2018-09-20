Динамо – Астана: коли і де дивитися матч Ліги Європи

Матч між командами Динамо (Київ) – Астана (Казахстан) відбудеться у четвер, 20 вересня. Дізнайтеся, коли і де дивитися трансляцію поєдинку Ліги Європи 2018/2019.

Динамо відкриває сезон Ліги Європи домашньою грою. 20 вересня відбудеться матч групи "K", у якому кияни зустрінуться з казахським клубом Астана.

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Після вильоту з Ліги Чемпіонів від "біло-синіх" очікують тільки перемоги, хоча суперник Динамо – доволі міцний горішок. Астана впевнено лідирує в своєму національному чемпіонаті, тож підопічним Олександра Хацкевича розслаблятися не варто.

Коли і де дивитися матч Динамо – Астана

Місце проведення: Київ, НСК "Олімпійський"

Київ, НСК "Олімпійський" Дата матчу : 20.09.2018

: 20.09.2018 Час: 19:55

Пряма трансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі "Футбол 1". Дивитися поєдинок онлайн можна на сервісі OLL.tv.

Дізнайтеся, на якому каналі можна дивитися матч Динамо

"Першочергове наше завдання – вихід з групи. Це престиж як для клубу, так і для країни. Ліга Європи – хороший турнір і оптимальний для нас на сьогодні. А те, що команда не досягає результатів, яких би хотіли наші вболівальники .... Ми в процесі перебудови. У нас досить молода команда з власними вихованцями", – поділився очікуваннями від матчу наставник киян Олександр Хацкевич.

Бажаємо "біло-синім" перемоги та вболіваємо разом за український клуб!

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