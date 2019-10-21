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Серіал Великі Вуйки

Тренер Вест Хема зробив гучну заяву щодо Ярмоленка

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Андрій Ярмоленко - фото 1
Андрій Ярмоленко / segodnya

Днями відбувся матч 9-го туру англійської прем'єр-ліги АПЛ, де український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко зіграв один тайм у матчі проти Евертона. Однак, так і не допоміг англійському клубу уникнути поразки.

Як відзначається, український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко у перерві замінив Феліпе Андерсона. Щоправда, це не допомогло виправити ситуацію, і Евертон виграв з рахунком 0:2.

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Наставник Мануель Пеллегріні зауважив, що не випустив Ярмоленка раніше, адже не хотів навантажувати його після двох матчів за збірну України.

"Я подумав, що не варто Ярмоленку грати 3 матчі за тиждень після того, як він нещодавно відновився від важкої травми. Він двічі зіграв за збірну, і я вирішив сьогодні залишити його в запасі на перший тайм. Але я не думаю, що це стало причиною поразки. Евертон заслуговував на перемогу", – підкреслив Пеллегріні.

Мануель Пеллегріні - фото 362903
Мануель Пеллегріні

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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