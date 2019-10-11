Кохана Роналду похизувалася пишними формами

Джорджина Родрігес, наречена футболіста Кріштіану Роналду, взяла участь у пікантній фотосесії колекції Pretty Little Thing.

Обраниця нападника футбольного клубу "Ювентус" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес не соромиться демонструвати своїм фанатам доволі відверті фотографії в соціальній мережі Instagram.

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Так, поки всесвітньо відомий португальський футболіст бореться разом з Ювентусом за лідерство в Італії, його дівчина взяла участь у фотосесії колекції британської компанії Pretty Little Thing. Результатами зйомок чарівна брюнетка поділилася з користувачами на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Іспанська красуня опублікувала кілька пікантних кадрів, на яких вона постала в новому спокусливому образі. Дівчина позувала на камеру в короткому відвертій платті синього кольору, при цьому виставивши напоказ свої пишні форми.

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