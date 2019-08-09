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Тренер Шахтаря розкрив свій план на матч з Динамо

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За прогнозами букмекерів, фаворитом цього матчу є Шахтар - фото 1
За прогнозами букмекерів, фаворитом цього матчу є Шахтар / footboom

Вже 10 серпня в рамках третього туру української Прем'єр-ліги відбудеться матч між київським Динамо і донецьким Шахтарем. Напередодні новий керманич гірників розповів про підготовку до українського дербі.

Матч пройде в Києві на стадіоні НСК Олімпійський, початок о 17:00. У прямому ефірі гру покаже телеканал 2+2.

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Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів про підготовку команди до цього матчу. "Підготовка до суботнього протистояння не відрізняється від звичної. Ми знаємо, на чому сконцентрувати увагу в атаці, обороні і в переходах. Готуємося до гри з Динамо, як і до всіх інших..."

Луїш Каштру - фото 346624
Луїш Каштру


"Чемпіонат марафон матчів, а Суперкубок – один поєдинок. Тому різниця може бути лише в тому, як суперники розглядають майбутню гру. В цьому випадку ні виграно, ні програно нічого не буде. Наша мета тільки перемога. Шахтарю це потрібно для того, щоб і далі досягати позитивних результатів у чемпіонаті. Однак, якщо ми переможемо, це ще нічого не скаже про майбутнє, так само як і будь-який інший підсумок після фінального свистка", – зазначив Каштру.

За прогнозами букмекерів, фаворитом цього матчу є Шахтар. На перемогу донецької команди приймають ставки з коефіцієнтом 2,35, перемога киян оцінюється котируванням 2,92, нічия 3,55.

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Джерело: ua-football
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