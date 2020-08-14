Названий найкращий молодий гравець АПЛ у сезоні

В Англії визначилися з найкращим молодим гравцем Прем'єр-ліги. Приз вручається гравцям, які не досягли 23 років.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд отримав нагороду найкращого молодого футболіста АПЛ за підсумками сезону. Про це повідомляється на сайті Прем'єр-ліги.

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21-річний гравець, за якого проголосували футбольні експерти та вболівальники, випередив Джека Гріліша (Астон Вілла), Мейсона Грінвуда, Антоні Мартіаля, Маркуса Рашфорд (всі Манчестер Юнайтед), Діна Хендерсона (Шеффілд Юнайтед), Мейсона Маунта і Крістіана Пулішіча (обидва Челсі).

Відзначимо, що Александер-Арнольд став п'ятим гравцем Ліверпуля, який отримав нагороду. До нього її удостоювалися Іан Раш, Роббі Фаулер, Майкл Оуен і Стівен Джеррард. Раніше повідомлялося, що Александер-Арнольд побив свій же рекорд за асістами.

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