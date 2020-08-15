Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Суркіс розповів, чого очікувати від співпраці Луческу з Динамо

  • 10
Мірча Луческу - фото 1
Мірча Луческу / sport

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, як працюватиме з київським клубом скандально відомий новий тренер Мірча Луческу.

Президент команди заявив, що головне завдання нового тренера – "незважаючи ні на що, боротися за перше місце в УПЛ". Він також зазначив, що запросив Луческу в команду, "тому що він професіонал".

І ще: Шахтар обіграв Базель: команда виходить в півфінал Ліги Європи

"Я розмовляв з іноземними колегами, описував ситуацію, а вони мені кажуть: що тут такого? Карло Анчелотті тренував різні команди, протиборчі. Ось Альберто Дзаккероні тренує Інтер, потім тренує Мілан, потім йде в Ювентус. Тобто я розглядав це питання з професійної точки зору. А мене хочуть звинуватити, що я хотів насолити Шахтарю або що Луческу добре знає Шахтар. Думаю, що побудувати Шахтар у Києві йому не вдасться, тому що у кожного своя філософія", – сказав Суркіс.

"Ми дали можливість розвиватися нашій молоді, додатково реконструювали корпус для дитячої спортивної школи. І сьогодні наш акцент на українських хлопців..."

Суркіс розповів, чого очікувати від співпраці Луческу з Динамо - фото 420453

Це цікаво: Роналду показав життя на яхті зі своєю розкішною нареченою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)
  • 09 серпня, 17:25
  • 1431
Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
  • 11 серпня, 15:47
  • 1027
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2474198
Загрузка...
Новини