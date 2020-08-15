Суркіс розповів, чого очікувати від співпраці Луческу з Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, як працюватиме з київським клубом скандально відомий новий тренер Мірча Луческу.

Президент команди заявив, що головне завдання нового тренера – "незважаючи ні на що, боротися за перше місце в УПЛ". Він також зазначив, що запросив Луческу в команду, "тому що він професіонал".

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"Я розмовляв з іноземними колегами, описував ситуацію, а вони мені кажуть: що тут такого? Карло Анчелотті тренував різні команди, протиборчі. Ось Альберто Дзаккероні тренує Інтер, потім тренує Мілан, потім йде в Ювентус. Тобто я розглядав це питання з професійної точки зору. А мене хочуть звинуватити, що я хотів насолити Шахтарю або що Луческу добре знає Шахтар. Думаю, що побудувати Шахтар у Києві йому не вдасться, тому що у кожного своя філософія", – сказав Суркіс.

"Ми дали можливість розвиватися нашій молоді, додатково реконструювали корпус для дитячої спортивної школи. І сьогодні наш акцент на українських хлопців..."

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