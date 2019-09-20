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Серіал Кріпосна Динамо Ліга Європи

Тренер Динамо розплакався після переможного гола у ворота Мальме: емоційне відео

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Олексій Михайличенко - фото 1
Олексій Михайличенко

Наставник київського Динамо Олексій Михайличенко не зумів стримати емоції після голу своєї команди у ворота шведського Мальме, який приніс перемогу киянам у матчі першого туру Ліги Європи.

19 вересня Динамо приймало Мальме. Український клуб підійшов до цієї зустрічі з шестиматчевою серією без перемог у всіх турнірах, тож 3 очки у цьому матчі були просто необхідні "біло-синім". Доля поєдинку вирішилась аж на 84-й хвилині матчу: Віталій Буяльський з передачі Володимира Шепелєва забив єдиний гол, що й приніс Динамо перемогу.

Як це було: Відео голів та огляд матчу Динамо – Мальме

Тренер киян Олексій Михайличенко не зумів стримати сльози в кульмінаційний момент гри. У зворушливий момент колегу підтримав його асистент Вадим Євтушенко.

Відзначимо, що Динамо провело перший поєдинок в єврокубках під керівництвом Михайличенка через 15 років. Після гри футболісти і тренерський штаб подякували своїм уболівальникам, присвятивши цю перемогу їм.

Тренер Динамо розплакався після переможного гола у ворота Мальме: емоційне відео - фото 356294

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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