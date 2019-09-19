Динамо – Мальме: відео голів та огляд матчу ЛЄ 19 вересня 2019

Київське Динамо прийняло шведський Мальме у рамках першого туру групового етапу Ліги Європи. Матч відбувся у Києві. Дивіться відео голів, а також огляд цікавої гри!

Динамо і Мальме зустрілися в першому турі групового етапу Ліги Європи. На думку букмекерів, на домашній арені у киян були гарні шанси на успіх.

ДИНАМО – МАЛЬМЕ: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи

Зазначимо, що Динамо підійшло до цієї зустрічі з шестиматчевою серією без перемог у всіх турнірах. Під керівництвом Олексія Михайличенка команда не може виграти в трьох матчах. Мальме ж, який пробився в груповий етап ЛЄ через чотири раунди кваліфікації, до матчу проти Динамо підходить з двома поспіль перемогами і третім рядком в турнірній таблиці чемпіонату Швеції.

Перші хвилини матчу команди придивлялися одна до одної. І хоча Динамо кілька разів пропустило гострі атаки Мальме, до гола це не призвело. Більш того, перевага у першому таймі повністю була на боці киян. Чудові нагоди забити упустили Буяльський та Вербич. На перерву команди пішли з нульовою нічиєю.

Динамо vs Мальме

Друга половина протистояння розпочалася з гострого моменту у Динамо: Циганков навісив зі штрафного й Кендзьора замикав подачу на дальній стійці, але не влучив. Варто відзначити блискучу гру кіпера Мальме. Аж на 84 хвилині матчу Динамо відкрило рахунок у грі. Шепелєв тонкою передачею знайшов Буяльського у штрафному, а Віталій переграв воротаря й вивів киян вперед.

Дивитись онлайн відео голу Буяльського:

Динамо втримало рахунок 1:0 і нарешті перервало серію без перемог у шести поєдинках!

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