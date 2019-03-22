Трендовий сік з селери виявився не таким уже й корисним

Дієтологи розповіли, чому сік з селери не такий уже й корисний

Науковці вважають, що зловживати популярним соком з селери не варто, адже він може стати причиною появи зморщок. Утім, напій цей активно популяризують голлівудські знаменитості.

Дерматологи з Великобританії з'ясували, що сік селери може призводити до передчасного старіння шкіри та навіть збільшувати ризик раку. Річ у тім, що через селеру виростає чутливість шкіри до ультрафіолетових сонячних променів, а саме вони і є основною причиною формування зморшок.

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Селера містить речовини псоралени, які підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету. Дійсно, ультрафіолетові сонячні промені скорочують рівень запалень, що призводять до псоріазу. І якщо пити цей сік, регулярно приймаючи сонячні ванни, то вираженість псоріазу може зменшитися. Однак при цьому виникнуть інші більш серйозні проблеми у вигляді глибоких передчасних зморщок і підвищеного ризику раку шкіри.

Соком селери однозначно не варто зловживати / Clutch

Тому будьте обережними і пам'ятайте, що головне – не зловживати!

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