Тренди літа 2019, які викликають нерозуміння у чоловіків

Мода не шкодує нікого. І те, що дуже подобається жінкам, може взагалі не подобатися представникам сильної статі. Про який же одяг йде мова?

Купальники з завищеними плавками. Бачачи такий купальник, у дівчат малюється в голові образ ретро діви, а чоловіки виносить їм свій вердикт. Бабусині труси. Звичайно, багатьом жінкам теж можуть не подобатися такі речі, а деяким чоловікам, навпаки, подобатися.

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Багато чоловіків вважають завищені плавки не привабливими, і вважають, що в них можна відлякувати хлопців на пляжі. Щоб навіть не підходили. А що, іноді це дуже навіть корисно!

Ugly кросівки. Потворні кросівки, татові кросівки, саме так називають цю модель Ugly Sneakers. Гіпертрофовані кросівки на масивній платформі вже не перший рік тримаються в топі. Скільки ж хейтерів цього взуття серед чоловіків! Вони просто не розуміють, ну навіщо з витонченої, акуратної жіночої ніжки робити щось громіздке.

Mom-джинси. Звичайно, багатьом чоловікам цікавіше спостерігати за дівчиною в обтягуючих її форми речах. У скінні можна адекватно оцінити фігуру, адже вони не можуть прикрити жодного зайвого сантиметра. Все як є. А от мамси зовсім інша історія.

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