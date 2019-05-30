Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Тренди літа 2019, які викликають нерозуміння у чоловіків

  • 43
Багато чоловіків вважають завищені плавки не привабливими - фото 1
Багато чоловіків вважають завищені плавки не привабливими / Marc & André

Мода не шкодує нікого. І те, що дуже подобається жінкам, може взагалі не подобатися представникам сильної статі. Про який же одяг йде мова?

Купальники з завищеними плавками. Бачачи такий купальник, у дівчат малюється в голові образ ретро діви, а чоловіки виносить їм свій вердикт. Бабусині труси. Звичайно, багатьом жінкам теж можуть не подобатися такі речі, а деяким чоловікам, навпаки, подобатися.

І ще: Кучеряві вії: безглуздий тренд у мережі

Багато чоловіків вважають завищені плавки не привабливими, і вважають, що в них можна відлякувати хлопців на пляжі. Щоб навіть не підходили. А що, іноді це дуже навіть корисно!

Тренди літа 2019, які викликають нерозуміння у чоловіків - фото 330746

Ugly кросівки. Потворні кросівки, татові кросівки, саме так називають цю модель Ugly Sneakers. Гіпертрофовані кросівки на масивній платформі вже не перший рік тримаються в топі. Скільки ж хейтерів цього взуття серед чоловіків! Вони просто не розуміють, ну навіщо з витонченої, акуратної жіночої ніжки робити щось громіздке.

Тренди літа 2019, які викликають нерозуміння у чоловіків - фото 330747

Mom-джинси. Звичайно, багатьом чоловікам цікавіше спостерігати за дівчиною в обтягуючих її форми речах. У скінні можна адекватно оцінити фігуру, адже вони не можуть прикрити жодного зайвого сантиметра. Все як є. А от мамси зовсім інша історія.

Тренди літа 2019, які викликають нерозуміння у чоловіків - фото 330748

Читайте також: Новий тренд? Американка поєднала купальник і пляжний рушник

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
  • 23 травня, 21:25
  • 471
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша данка Хелена Крістенсен (18+)
  • 27 травня, 16:21
  • 2322
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1245
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз