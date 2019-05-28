Новий тренд? Американка поєднала купальник і пляжний рушник

Дизайнерка з Нью-Йорка вирішила перевернути пляжну моду та об'єднала купальники із рушниками. Вийшов доволі сумнівний, але креативний тренд.

Літо вже за кілька днів, а недавній тренд купальників вже активно поширюється в мережі. Йдеться про Towelkini – поєднання купальника та пляжного рушника. Вигадала таке креативне вбрання дизайнерка з Нью-Йорка Арія МакМанус.

І ще: Сучасна Барбі: сестра Кім Кардашян розбурхала Instagram

"Він об'єднує дві основні речі для пляжу, адже не потрібно носити громіздкий рушник і навряд чи вийде загубити купальник – тут вони стають одним цілим", – йдеться в описі незвичайного вбрання. До слова, доступні рушникобікіні у трьох кольорах – жовтому, зеленому та рожевому, а от вартість цього дива моди – майже 200 доларів.

Важко сказати, чи справді річ є практичною, адже у ній навряд чи спокійно поплаваєш. Та й виглядає це доволі неоднозначно:

Джерело всіх фото: instagram.com/ariamcmanus

Читайте також: Круто чи ні? Австралійська блогерка вразила крихітним бікіні (фото)