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Новий тренд? Американка поєднала купальник і пляжний рушник

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Новий тренд купальник з рушником - фото 1
Новий тренд купальник з рушником / instagram.com/ariamcmanus

Дизайнерка з Нью-Йорка вирішила перевернути пляжну моду та об'єднала купальники із рушниками. Вийшов доволі сумнівний, але креативний тренд.

Літо вже за кілька днів, а недавній тренд купальників вже активно поширюється в мережі. Йдеться про Towelkini – поєднання купальника та пляжного рушника. Вигадала таке креативне вбрання дизайнерка з Нью-Йорка Арія МакМанус.

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"Він об'єднує дві основні речі для пляжу, адже не потрібно носити громіздкий рушник і навряд чи вийде загубити купальник тут вони стають одним цілим", – йдеться в описі незвичайного вбрання. До слова, доступні рушникобікіні у трьох кольорах – жовтому, зеленому та рожевому, а от вартість цього дива моди – майже 200 доларів.

Важко сказати, чи справді річ є практичною, адже у ній навряд чи спокійно поплаваєш. Та й виглядає це доволі неоднозначно:

Новий тренд? Американка поєднала купальник і пляжний рушник - фото 330315

Новий тренд? Американка поєднала купальник і пляжний рушник - фото 330316

Новий тренд? Американка поєднала купальник і пляжний рушник - фото 330317

Новий тренд? Американка поєднала купальник і пляжний рушник - фото 330318

Новий тренд? Американка поєднала купальник і пляжний рушник - фото 330319

Джерело всіх фото: instagram.com/ariamcmanus

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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