Трекер Apple AirTag виявився не надто ефективним у високих спорудах

У мережі вже з'явилися докладні огляди Apple AirTag, завдяки чому стали відомі нові подробиці про роботу трекера. Виявилося, що пристрій не тільки дуже легко дряпається, але й не надто корисний для мешканців мегаполісів з багатоповерховими будинками.

Apple AirTag можна прикріпити на в'язку ключів, рюкзак або просто покласти в гаманець. У разі втрати речі з трекером її вийде знайти за допомогою iPhone, визначивши місце розташування на карті або зовсім за допомогою підказок на екрані смартфона, якщо вона лежить неподалік. Однак Бен Сін з порталу XDA, який проживає у висотній будівлі у Гонконзі, зіткнувся з тим, що в таких умовах новий "яблучний" гаджет практично не потрібен.

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За його словами, для точного визначення місця розташування трекера власник iPhone повинен перебувати досить близько до нього. Але якщо AirTag виявився десь на іншому поверсі, то функція вже не працює, а користувач лише бачить на карті, що пристрій перебуває у конкретному будинку, але не більше. У результаті потрібно просто обійти всі поверхи та приміщення у надії, що iPhone все ж зможе виявити десь поблизу AirTag, щоб вказати його точне місцеперебування.

Нагадаємо, що AirTag виконаний у формі монети, побудований на базі процесора Apple U1 і служить для пошуку втрачених речей. Трекер можна прикріпити до ключів, сумки, рюкзака та навіть до домашнього вихованця за допомогою спеціальних ремінців. AirTag працює від замінної батарейки типу "таблетка", заряду якої вистачає на цілий рік. Корпус трекера захищений від води та пилу за стандартом IP67. Якщо є бажання, користувач може кастомізувати зовнішній вигляд пристрою за допомогою лазерного гравіювання, нанісши на корпус будь-який малюнок.

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