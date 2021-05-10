Не такий уже й надійний: ентузіастам вдалося "зламати"Apple AirTag

Німецький техноблогер під ніком stacksmashing успішно "розкрив" прошивку фірмового трекера Apple AirTag. Змінивши елементи програмного забезпечення гаджета, він зумів прив'язати пристрій до власного сайту, наочно продемонструвавши вразливість "маячка" перед хакерами.

У своєму твітері ентузіаст зазначив, що після перепрограмування мікропроцесора AirTag користувач може контролювати пристрій повністю. Для прикладу блогер опублікував відео, на якому продемонстрував результат заміни встановленої URL-адреси на довільну.

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Yesss!!! After hours of trying (and bricking 2 AirTags) I managed to break into the microcontroller of the AirTag!



/cc @colinoflynn @LennertWo pic.twitter.com/zGALc2S2Ph — stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021

Спочатку при скануванні AirTag повинен скеровувати на сайт found.apple.com, де на сторінці, пов'язаній з власником, показується інформація про зникнення. Після модифікації трекер пропонує перейти на сайт блогера – stacksmashing.net. Це означає, що зламаний AirTag може бути використаний для фішингу або інших шахрайських схем.

Компанія Apple відеозвіт техноблогера поки не прокоментувала. Не виключено, що вразливість буде виправлена ​​в оновленні прошивки трекера.

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