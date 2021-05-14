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Блогери перевірили захист Apple AirTag від вологи на практиці: відео

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Apple AirTag пройшов випробування водою - фото 1
Apple AirTag пройшов випробування водою

Трекер для пошуку від Apple AirTag захищений від пилу та води. Принаймні про це свідчать технічні характеристики. Але чи так воно є насправді. Ентузіасти вирішили перевірити.

Автори YouTube-каналу Zollotech вирішили переконатися у цьому особисто. Тож вони втопили гаджет, щоб оцінити його реальну живучість в несприятливих умовах. Відео з експериментом з'явилося на їхньому каналі.

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Мітку занурили під воду на 30 хвилин з метою з'ясувати, чи залишиться вона працездатною після закінчення експерименту. При цьому раніше гаджет не розкривався, а його розпакування відбувалося безпосередньо перед тестом.

Нагадаємо, що рейтинг IP67 має на увазі, що пристрій здатний витримати занурення на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин без втрати функціональності.

У результаті тестування, блогери переконалися, що трекер повністю справний. Тривале перебування на глибині ніяк не позначилося на якості його роботи. При цьому відзначили цікаву особливість пристрою: виявити AirTag у воді за допомогою iPhone виявилося непросто, оскільки рідина істотно послаблювала сигнал.

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