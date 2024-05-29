Співак CHEEV у новому кліпі "Таро” кинув виклик законам гравітації

Український артист представив атмосферний кліп на нову пісню “Таро”. Проте тарологам це може не сподобатись.

Знімання нового відео проходили у мальовничій локації, а сам артист у кадрі парить під хмарами. Дивіться неймовірний ролик на YouTube.

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Кліп на пісню “Таро” зняв молодий режисер Назар Баланов, який раніше вже співпрацював з CHEEV над кліпом “Більш немає крил”. За словами співака, нова пісня не про таро, і не про гороскопи, а про те, чи фатум вирішує все за людину, чи кожному надається право вибору.

CHEEV переконаний, що саме людина відповідальна за свій шлях. Адже для долі неважливо “у якій фазі має бути луна”, тому що “скільки не ворожи, все підкажуть почуття”.

Тема таро і гороскопів, що отримала популярність останнім часом, – це символ способу дізнатися своє майбутнє, ніби на нього не можна ніяк вплинути. Але пісня відповідає, що краще довіряти своїм почуттям, тому що ми самі знаємо себе набагато краще і можемо сказати більше, ніж зірки, – коментує нову роботу виконавець.

У мережі шанувальники високо оцінили новий трек і називають CHEEV українським Едом Шираном, а дехто навіть пророкує участь співака у Нацвідборі Євробачення наступного року.

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