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Трек Old Town Road репера Lil Nas X побив 60-річний рекорд

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Репер Lil Nas X - фото 1
Репер Lil Nas X / latimes

Хіт репера Lil Nas X "Old Town Road" побив рекорд чарту Billboard Hot 100. Пісня протрималася в топі 17 тижнів поспіль. Про це повідомляють на офіційному сайті чарту.

Вперше за весь час існування чарту Billboard Hot 100 пісня протрималася так довго. Раніше пісня "Despacito" показала результат у 16 тижнів. Першим рекордсменом у 1995 році став трек Мераї Кері та Boyz II Men's "One Sweet Day".

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При цьому кліп Lil Nas X до треку "Old Town Road" на YouTube зібрав понад 240 мільйонів переглядів, в той час, як "Despacito" подивилися 6,3 мільярда раз.

Lil Nas X – Old Town Road – слухайте трек онлайн:

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Джерело: billboard
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