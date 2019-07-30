Трек Old Town Road репера Lil Nas X побив 60-річний рекорд

Хіт репера Lil Nas X "Old Town Road" побив рекорд чарту Billboard Hot 100. Пісня протрималася в топі 17 тижнів поспіль. Про це повідомляють на офіційному сайті чарту.

Вперше за весь час існування чарту Billboard Hot 100 пісня протрималася так довго. Раніше пісня "Despacito" показала результат у 16 тижнів. Першим рекордсменом у 1995 році став трек Мераї Кері та Boyz II Men's "One Sweet Day".

І ще: Нова популярна музика липня: плейлист хітів для гарного настрою

При цьому кліп Lil Nas X до треку "Old Town Road" на YouTube зібрав понад 240 мільйонів переглядів, в той час, як "Despacito" подивилися 6,3 мільярда раз.

Lil Nas X – Old Town Road – слухайте трек онлайн:

Читайте також: Гарячий тверк під трек Нікі Мінаж став хітом мережі: відверте відео