Гарячий тверк під трек Нікі Мінаж став хітом мережі: відверте відео

Американська реперка Нікі Мінаж запустила пікантний флешмоб megatronchallenge під свій новий трек. Суть челенджу в тому, щоб "почудити" у стилі епатажної зірки"під пісню "Megatron".

Так, на сторінці співачки Нікі Мінаж з'явився гарячий ролик, на якому молода дівчина з апетитними формами виконує запальний тверк в рамках megatronchallenge. Красуню оточили люди, що знімають її танець і підтримують її оплесками.

Тут спекотно: Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)

Ролик за півдня зібрав понад сім мільйонів переглядів і сотні тисяч коментарів.

Читайте також: Леді Гага виклала перше фото після атаки фанатів Ірини Шейк