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Гарячий тверк під трек Нікі Мінаж став хітом мережі: відверте відео

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Гарячий тверк під трек Нікі Мінаж - фото 1
Гарячий тверк під трек Нікі Мінаж / aussietwerk

Американська реперка Нікі Мінаж запустила пікантний флешмоб megatronchallenge під свій новий трек. Суть челенджу в тому, щоб "почудити" у стилі епатажної зірки"під пісню "Megatron".

Так, на сторінці співачки Нікі Мінаж з'явився гарячий ролик, на якому молода дівчина з апетитними формами виконує запальний тверк в рамках megatronchallenge. Красуню оточили люди, що знімають її танець і підтримують її оплесками.

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Ролик за півдня зібрав понад сім мільйонів переглядів і сотні тисяч коментарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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