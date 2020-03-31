Трейлер першого фільму про коронавірус з'явився у мережі

Канадський режисер Мостафа Кешварі зняв першу художню картину про коронавірус. Драма називається "Корона".

У центрі сюжету – шестеро сусідів, які застряють в ліфті разом з незнайомою китаянкою на початку епідемії COVID-19. Вони підозрюють у дівчини коронавірус і проявляють до неї агресію, боячись заразитися.

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"Ідея картини прийшла до мене, коли я читав в ліфті новини про китайських туристів, що піддаються нападкам місцевих жителів", – зізнався режисер. Під час зйомок фільму він ще не знав, що епідемія коронавірусної інфекції стане глобальною пандемією і акцентував увагу на проблемі расової дискримінації.

"Вірус не вибирає людей за расовою ознакою, чому ми маємо вважати якусь національність гіршою за іншу?", – запитує Кешварі.

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