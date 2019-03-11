Трейлер фінального сезону Гри престолів побив рекорд за переглядами

Минулого тижня вийшов трейлер восьмого, останнього, сезону популярного фентезі-серіалу "Гра престолів". Ролик фінального сезону серіалу встановив новий рекорд мережі HBO.

Як повідомляється, впродовж 24 годин з моменту прем'єри на різних платформах ролик подивилися понад 81 мільйон разів. Попереднє рекордне досягнення склало 61 мільйон переглядів, воно було зафіксовано після виходу трейлера сьомого сезону влітку 2017 року.

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Останній сезон "Гри престолів" буде представлений глядачам в середині квітня 2019 року. Він буде складатися з шести епізодів різної тривалості. Творці серіалу обіцяли, що остаточне з'ясування стосунків у Вестеросі буде наймасштабнішим, а деякі баталії перевершать все те, що показувалося раніше.

Гра пристолів 8 – дивіться трейлер фінального сезону серіалу:

Після завершення основного шоу будуть створені кілька інших серіалів, дія яких буде відбуватися в тому ж всесвіті, але в інші історичні епохи. Так, перший спін-офф, який отримав назву "Довга ніч", розповість про те, що відбувалося за кілька тисяч років до подій "Гри престолів". Одну з ключових ролей зіграє популярна австралійська актриса Наомі Воттс. Дата прем'єри цього проекту поки не уточнювалася.

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