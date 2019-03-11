Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Трейлер фінального сезону Гри престолів побив рекорд за переглядами

  • 41
Трейлер Гри престолів побив рекорд за переглядами - фото 1
Трейлер Гри престолів побив рекорд за переглядами / Скріншот

Минулого тижня вийшов трейлер восьмого, останнього, сезону популярного фентезі-серіалу "Гра престолів". Ролик фінального сезону серіалу встановив новий рекорд мережі HBO.

Як повідомляється, впродовж 24 годин з моменту прем'єри на різних платформах ролик подивилися понад 81 мільйон разів. Попереднє рекордне досягнення склало 61 мільйон переглядів, воно було зафіксовано після виходу трейлера сьомого сезону влітку 2017 року.

І ще: Матір драконів з Гри престолів прокоментувала фінал серіалу

Останній сезон "Гри престолів" буде представлений глядачам в середині квітня 2019 року. Він буде складатися з шести епізодів різної тривалості. Творці серіалу обіцяли, що остаточне з'ясування стосунків у Вестеросі буде наймасштабнішим, а деякі баталії перевершать все те, що показувалося раніше.

Гра пристолів 8 – дивіться трейлер фінального сезону серіалу:

Після завершення основного шоу будуть створені кілька інших серіалів, дія яких буде відбуватися в тому ж всесвіті, але в інші історичні епохи. Так, перший спін-офф, який отримав назву "Довга ніч", розповість про те, що відбувалося за кілька тисяч років до подій "Гри престолів". Одну з ключових ролей зіграє популярна австралійська актриса Наомі Воттс. Дата прем'єри цього проекту поки не уточнювалася.

Читайте також: Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
  • Вчора, 17:25
  • 1160
Гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 00:05
  • 440
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1302896
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Гра престолів