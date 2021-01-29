Телескоп NASA зняв Загублену галактику в сузір'ї Діви

Знайдена туманна спіральна галактика є однією з найбільших в скупченні Діви – зібранні більше 2000 галактик.

У 1950-х роках, коли астроном-любитель Леланд С. Коупленд вперше зафіксував об'єктив телескопа на далекій галактиці в сузір'ї Діви, він побачив страшну спіраль, оповиту пилом. Коупленд, талановитий поет, який любив писати про космос, назвав спіраль "Загубленою галактикою".

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Менш поетичні вчені знають цю галактику як NGC 4535, одну з найбільших з приблизно 2000 галактик в скупченні Діви, розташованому приблизно в 50 мільйонах світлових років від Землі. При перегляді через космічний телескоп NASA Хаббл серпанок, що огорнув загублену галактику Коупленда, зникає, відкриваючи яскраве море зірок, які мало чим відрізняється від Чумацького Шляху.

Як і наша домашня галактика, Загублена Галактика являє собою спіраль з перемичкою: величезний вихор зірок з виразною перемичкою в центрі. За даними NASA, кольори цих зірок можуть трохи розповісти нам про історію галактики.

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