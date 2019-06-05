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Траси в Україні будуватимуть зі звуженими лівими смугами: для чого

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Актуальна ширина зупинної смуги на дорогах України небезпечна - фото 1
Актуальна ширина зупинної смуги на дорогах України небезпечна / DRIVENEWS

З 1 вересня 2019 року в Україні нові швидкісні траси будуть будувати зі звуженими лівими смугами. А от зупинкові смуги робитимуть ширшими.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

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Так, за новими нормами під час зведення доріг з трьома і більше смугами ширина крайньої лівої зменшиться від 3,75 м до 3,5 м. Така зміна торкнеться доріг, які тільки будують. При цьому під час ремонту старих трас норма є лише рекомендованою. Разом з тим, за новими стандартами, змінюється і ширина зупинної смуги руху на дорогах вищих категорій (I-II категорій). Тепер замість 2,5 м вона має розширитися до трьох метрів.

У Мінрегіоні зазначили, що актуальна ширина зупинної смуги небезпечна і призводить до частих аварії. Особливо це актуально для вантажівок.

Траси в Україні будуватимуть зі звуженими лівими смугами: для чого - фото 331861

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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