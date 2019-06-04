На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
На звалищі знайшли унікальний львівський автобус
-
- 7
У країнах Прибалтики досі збереглося багато старих радянських автомобілів і автобусів. Нещодавно там навіть знайшли унікальний автобус ЛАЗ 695Е.
Судячи з фото, цей автобус у поганому стані. Він потребує серйозного ремонту. Однак, хлопці з клубу Asociacija Retromobile (Литва) вважають, що зможуть його відреставрувати.
І ще: Ілон Маск назвав вартість майбутнього пікапа Tesla
У них вже є великий досвід в реставрації легкових автомобілів, вантажівок і автобусів. Головне, що унікальний львівський автобус знайде матиме "життя". ЛАЗ-695Е – це справді унікальний автобус. Зараз їх вже практично не залишилося. Цю модель випускали у Львові в 1963-69 роках. Всього встигли зробити майже 38 тис. примірників цього автобуса.
ЛАЗ-695Е від свого попередника ЛАЗ-695Б відрізняється круглими колісними арками, поліпшеною гальмівною системою, новою коробкою передач і новим 6,0 л двигуном V8 потужністю 150 к.с. ЛАЗ-695Б оснащували мотором потужністю 109 "коней".
Читайте також: Тягач на мільйон: німець подорожує у фургончику, який везе Porsche 911 Speedster
-
07:56Футуристичний смартфон Nubia Red Magic 3 перевірили на міцність: відео
-
07:30На звалищі знайшли унікальний львівський автобус
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 червня: прогноз по містах
- 03 червня
-
23:56Прості звички для чистого повітря у квартирі
-
23:43Лікарі розповіли, яким має бути ідеальний сніданок
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
23:23Чому спека корисна для здоров'я
-
23:10Довжина таки має значення: науковці вразили новим відкриттям
-
22:53Так виглядають незвичайні архітектурні тату
-
22:45Офіційно представлено Apple iOS 13: список змін та перелік смартфонів
-
22:22П'ять найгарніших дівчат з Гри престолів
-
22:14У Нью-Йорку пройшла акція за свободу жіночих сосків в інтернеті: фото 18+
-
21:56Сексуальна Ешлі Грем показала фігуру в бікіні
-
21:42Skoda показала спортивну версію кросовера Kamiq
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:21Медики назвали найсолодші ліки проти кашлю
-
21:12Науковці розповіли про користь обіднього сну для дітей
-
20:57Як швидко очистити молоду картоплю
-
20:504 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:39Samsung показав ноутбуки серії Notebook 7: вони дуже схожі на MacBook Pro
-
20:25Леся Нікітюк підкорила соковитими формами у бікіні
-
20:14Хто став першим доларовим мільярдером з-поміж хіп-хоп виконавців
-
19:52Чому заморожені фрукти і овочі корисніші за свіжі
-
19:44Медики назвали ще одну вагому причину їсти волоські горіхи
-
19:2410 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 червня: прогноз по містах
- 03 червня
-
23:10Довжина таки має значення: науковці вразили новим відкриттям
-
19:2410 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку
-
16:20ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
-
15:05Новий правопис: основні зміни в українській мові, які вже почали діяти
-
14:30alyona alyona – Якби я була не я: дивіться новий анімаційний кліп української реперки
-
12:18Скільки потрібно відпочивати, щоб нормально жити
-
09:31Голос Діти 5 сезон 2 випуск: найкращі виступи, які розчулять вас до сліз
-
07:14Яку погоду чекати в Україні 3 червня
- 02 червня
-
20:503 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:15Гороскоп на 3 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:51Дівчина тижня: пишногруда Кінсі Воланскі, яка розбурхала фінал Ліги чемпіонів (18+)
-
12:12Нові сучасні пісні: популярна музика, яка зарядить енергією
-
09:32Енді Руїс переміг Ентоні Джошуа нокаутом: відео сенсаційного бою
-
08:14Від цієї популярної ранкової звички слід відмовитися
- 01 червня
-
22:52Тоттенхем – Ліверпуль: відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів
-
20:502 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:20Гороскоп на 2 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Місячний календар стрижок на червень 2019: коли стригти волосся
-
15:15Ці способи допоможуть приборкати непомірний апетит
-
12:15Ефектні матусі: як Джамала виховує свого сина, а Сніжана Бабкіна готується до появи дитини
-
10:30З першим днем літа: картинки і листівки для привітання у 1 червня
-
08:32Тоттенхем – Ліверпуль: коли і де дивитися онлайн трансляцію фіналу ЛЧ
- 31 травня
-
23:15Холостяк 9: пост-шоу розкрило, чи разом Нікіта Добринін і переможниця Дарія Квіткова
-
21:40Анекдоти про блондинок: найкращі жарти про світловолосих жінок