На звалищі знайшли унікальний львівський автобус

У країнах Прибалтики досі збереглося багато старих радянських автомобілів і автобусів. Нещодавно там навіть знайшли унікальний автобус ЛАЗ 695Е.

Судячи з фото, цей автобус у поганому стані. Він потребує серйозного ремонту. Однак, хлопці з клубу Asociacija Retromobile (Литва) вважають, що зможуть його відреставрувати.

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У них вже є великий досвід в реставрації легкових автомобілів, вантажівок і автобусів. Головне, що унікальний львівський автобус знайде матиме "життя". ЛАЗ-695Е – це справді унікальний автобус. Зараз їх вже практично не залишилося. Цю модель випускали у Львові в 1963-69 роках. Всього встигли зробити майже 38 тис. примірників цього автобуса.

ЛАЗ-695Е від свого попередника ЛАЗ-695Б відрізняється круглими колісними арками, поліпшеною гальмівною системою, новою коробкою передач і новим 6,0 л двигуном V8 потужністю 150 к.с. ЛАЗ-695Б оснащували мотором потужністю 109 "коней".

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