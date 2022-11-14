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Названо найкращих співаків та пісні року: список переможців MTV Europe Music Awards 2022

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Переможці MTV Europe Music Awards 2022 - фото 1
Переможці MTV Europe Music Awards 2022 / інстаграм

Церемонія нагородження MTV Europe Music Awards 2022 ефектно відбулась у німецькому Дюссельдорфі. Хто ж став найкращими виконавцями року і які пісні визнали найкрутішими – дізнавайтесь далі.

13 листопада пройшла церемонія вручення MTV Europe Music Awards 2022 (MTVEMA), яку вже вшосте прийняла Німеччина. У 2022 саме місто Дюссельдорф, яке відоме своїми музикантами, стало локацією для одного із ключових заходів у музичній сфері. Ведучими стали знаменитий новозеландський режисер Тайка Вайтіті та британська співачка Ріта Ора. А найбільше статуеток прихопила американська виконавиця Тейлор Свіфт, пише Радіо MAXIMUM.

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Список переможців MTV Europe Music Awards 2022:

  • Найкращий кліп: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)
  • Найкраща пісня: Nicki Minaj – Super Freaky Girl
  • Найкраща колаборація: David Guetta & Bebe Rexha – I'm Good (Blue)
  • Найкращий артист: Taylor Swift
  • Найкращий новий артист: SEVENTEEN
  • Найкращий хіп-хоп виконавець: Nicki Minaj
  • Найкращий Live-виконавець: Harry Styles
  • Найкращий поп-виконавець: Taylor Swift
  • Найкращий довгий відеокліп: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)
  • Найкраще відео з соціальним підтекстом: Sam Smith –
  • Unholy (feat. Kim Petras)
  • Найкращий виконавець електронної музики: David Guetta
  • Найкращий рок-виконавець: Muse
  • Найкращий альтернативний виконавець: Gorillaz
  • Найкращий R&B виконавець: Chlöe
  • Найкращий K-pop виконавець: LISA
  • Найкращі фанати: BTS
  • Найкращий виступ у метавсесвіті: BLACKPINK – The Virtual PUBG Mobile

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