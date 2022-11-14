Названо найкращих співаків та пісні року: список переможців MTV Europe Music Awards 2022

Церемонія нагородження MTV Europe Music Awards 2022 ефектно відбулась у німецькому Дюссельдорфі. Хто ж став найкращими виконавцями року і які пісні визнали найкрутішими – дізнавайтесь далі.

13 листопада пройшла церемонія вручення MTV Europe Music Awards 2022 (MTVEMA), яку вже вшосте прийняла Німеччина. У 2022 саме місто Дюссельдорф, яке відоме своїми музикантами, стало локацією для одного із ключових заходів у музичній сфері. Ведучими стали знаменитий новозеландський режисер Тайка Вайтіті та британська співачка Ріта Ора. А найбільше статуеток прихопила американська виконавиця Тейлор Свіфт, пише Радіо MAXIMUM.

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Список переможців MTV Europe Music Awards 2022:

Найкращий кліп: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Найкраща пісня: Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Найкраща колаборація: David Guetta & Bebe Rexha – I'm Good (Blue)

Найкращий артист: Taylor Swift

Найкращий новий артист: SEVENTEEN

Найкращий хіп-хоп виконавець: Nicki Minaj

Найкращий Live-виконавець: Harry Styles

Найкращий поп-виконавець: Taylor Swift

Найкращий довгий відеокліп: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Найкраще відео з соціальним підтекстом: Sam Smith –

Unholy (feat. Kim Petras)

Найкращий виконавець електронної музики: David Guetta

Найкращий рок-виконавець: Muse

Найкращий альтернативний виконавець: Gorillaz

Найкращий R&B виконавець: Chlöe

Найкращий K-pop виконавець: LISA

Найкращі фанати: BTS

Найкращий виступ у метавсесвіті: BLACKPINK – The Virtual PUBG Mobile

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