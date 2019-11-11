Транзит Меркурія: вплив рідкісного явища на знаки Зодіаку

11 листопада пройде рідкісний транзит Меркурія перед Сонцем, який можна побачити лише 13 разів у 100 років. Як це явище впливає на організм людини – читайте далі.

Транзит Меркурія – це неймовірне видовище, яке також залучає Сонце. У астрології вважається, що Меркурій не формує, зазвичай, більш-менш значущих подій через велику швидкість планети – в одному градусі він перебуває менше ніж добу.

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Винятком є період, коли Меркурій уповільнює свій рух при зміні напрямку руху і зупиняється в будь-якому градусі на кілька діб. Події, пов'язані з проходженням Меркурія через натальні планети або аспекти до них, найчастіше стосуються звичайних щоденних справ, яким людина зазвичай не надає великого значення.

Якщо розглядати транзитне просування Меркурія з цієї позиції, то події можуть бути досить значущими. Як відомо, Меркурій – це посланець богів: провідник і інформатор. Перш за все він відповідає за інтелектуальне життя людини і його взаємозв'язок зі світом. Меркурій, що проходить по якомусь полю, показує напрямок уваги, тобто те, чим в кожен момент зайнятий розум людини й в якій сфері життя і яку розумову задачу він вирішує, наскільки успішною буде ділове життя, навчання, науково-дослідна робота тощо. Аспекти транзитного Меркурія говорять про особливості і якості сприйняття і передачу інформації.

Як впливає транзит Меркурія на здоров'я

Меркурій не допускає, щоб ви байдикували та лінувалися. Якщо ви не будете нічого робити, то почуватиметеся розбито. Тому потрібно діяти активно, навіть попри лінь та небажання.

Якщо у цей період ваше самопочуття буде не найкраще, то не переживайте, адже це цілком нормально.

Головний біль звичне явище у цей період, а ще усі хронічні захворювання загострюються.

ПОРАДИ, ЯК ПЕРЕЖИТИ КОСМІЧНУ АКТИВНІСТЬ:

Не нехтуйте сном, адже він дуже важливий у такий період.

Вживайте якомога більше сезонних фруктів та овочів, адже організм потребує вітамінів.

Не забувайте пити більше води. Найкраще орієнтуватись на відчуття голоду та спраги.

Кількість напоїв з кофеїном та спиртним варто звести до мінімум, щоб не погіршити самопочуття.

Пройдіть консультацію у лікаря щодо хронічних захворювань.

Не забувайте про активний відпочинок, який допоможе і морально, і фізично.

Вмикайте улюблене Радіо МАКСИМУМ та не забувайте про вдалий настрій щодня!

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