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Транзит Меркурія: вплив рідкісного явища на знаки Зодіаку
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11 листопада пройде рідкісний транзит Меркурія перед Сонцем, який можна побачити лише 13 разів у 100 років. Як це явище впливає на організм людини – читайте далі.
Транзит Меркурія – це неймовірне видовище, яке також залучає Сонце. У астрології вважається, що Меркурій не формує, зазвичай, більш-менш значущих подій через велику швидкість планети – в одному градусі він перебуває менше ніж добу.
І ще: Транзит Меркурія: що це і коли зможуть побачити українці
Винятком є період, коли Меркурій уповільнює свій рух при зміні напрямку руху і зупиняється в будь-якому градусі на кілька діб. Події, пов'язані з проходженням Меркурія через натальні планети або аспекти до них, найчастіше стосуються звичайних щоденних справ, яким людина зазвичай не надає великого значення.
Якщо розглядати транзитне просування Меркурія з цієї позиції, то події можуть бути досить значущими. Як відомо, Меркурій – це посланець богів: провідник і інформатор. Перш за все він відповідає за інтелектуальне життя людини і його взаємозв'язок зі світом. Меркурій, що проходить по якомусь полю, показує напрямок уваги, тобто те, чим в кожен момент зайнятий розум людини й в якій сфері життя і яку розумову задачу він вирішує, наскільки успішною буде ділове життя, навчання, науково-дослідна робота тощо. Аспекти транзитного Меркурія говорять про особливості і якості сприйняття і передачу інформації.
Як впливає транзит Меркурія на здоров'я
- Меркурій не допускає, щоб ви байдикували та лінувалися. Якщо ви не будете нічого робити, то почуватиметеся розбито. Тому потрібно діяти активно, навіть попри лінь та небажання.
- Якщо у цей період ваше самопочуття буде не найкраще, то не переживайте, адже це цілком нормально.
- Головний біль звичне явище у цей період, а ще усі хронічні захворювання загострюються.
ПОРАДИ, ЯК ПЕРЕЖИТИ КОСМІЧНУ АКТИВНІСТЬ:
- Не нехтуйте сном, адже він дуже важливий у такий період.
- Вживайте якомога більше сезонних фруктів та овочів, адже організм потребує вітамінів.
- Не забувайте пити більше води. Найкраще орієнтуватись на відчуття голоду та спраги.
- Кількість напоїв з кофеїном та спиртним варто звести до мінімум, щоб не погіршити самопочуття.
- Пройдіть консультацію у лікаря щодо хронічних захворювань.
- Не забувайте про активний відпочинок, який допоможе і морально, і фізично.
- Вмикайте улюблене Радіо МАКСИМУМ та не забувайте про вдалий настрій щодня!
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