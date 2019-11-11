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Транзит Меркурія: вплив рідкісного явища на знаки Зодіаку

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Транзит Меркурія: вплив - фото 1
Транзит Меркурія: вплив

11 листопада пройде рідкісний транзит Меркурія перед Сонцем, який можна побачити лише 13 разів у 100 років. Як це явище впливає на організм людини – читайте далі.

Транзит Меркурія – це неймовірне видовище, яке також залучає Сонце. У астрології вважається, що Меркурій не формує, зазвичай, більш-менш значущих подій через велику швидкість планети – в одному градусі він перебуває менше ніж добу.

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Винятком є період, коли Меркурій уповільнює свій рух при зміні напрямку руху і зупиняється в будь-якому градусі на кілька діб. Події, пов'язані з проходженням Меркурія через натальні планети або аспекти до них, найчастіше стосуються звичайних щоденних справ, яким людина зазвичай не надає великого значення.

Якщо розглядати транзитне просування Меркурія з цієї позиції, то події можуть бути досить значущими. Як відомо, Меркурій – це посланець богів: провідник і інформатор. Перш за все він відповідає за інтелектуальне життя людини і його взаємозв'язок зі світом. Меркурій, що проходить по якомусь полю, показує напрямок уваги, тобто те, чим в кожен момент зайнятий розум людини й в якій сфері життя і яку розумову задачу він вирішує, наскільки успішною буде ділове життя, навчання, науково-дослідна робота тощо. Аспекти транзитного Меркурія говорять про особливості і якості сприйняття і передачу інформації.

Транзит Меркурія: вплив рідкісного явища на знаки Зодіаку - фото 367335

Як впливає транзит Меркурія на здоров'я

  • Меркурій не допускає, щоб ви байдикували та лінувалися. Якщо ви не будете нічого робити, то почуватиметеся розбито. Тому потрібно діяти активно, навіть попри лінь та небажання.
  • Якщо у цей період ваше самопочуття буде не найкраще, то не переживайте, адже це цілком нормально.
  • Головний біль звичне явище у цей період, а ще усі хронічні захворювання загострюються.

ПОРАДИ, ЯК ПЕРЕЖИТИ КОСМІЧНУ АКТИВНІСТЬ:

  • Не нехтуйте сном, адже він дуже важливий у такий період.
  • Вживайте якомога більше сезонних фруктів та овочів, адже організм потребує вітамінів.
  • Не забувайте пити більше води. Найкраще орієнтуватись на відчуття голоду та спраги.
  • Кількість напоїв з кофеїном та спиртним варто звести до мінімум, щоб не погіршити самопочуття.
  • Пройдіть консультацію у лікаря щодо хронічних захворювань.
  • Не забувайте про активний відпочинок, який допоможе і морально, і фізично.
  • Вмикайте улюблене Радіо МАКСИМУМ та не забувайте про вдалий настрій щодня!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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