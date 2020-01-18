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До Олімпіади в Токіо придумали "просту японську мову"
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Фахівці з університету Хіросакі розробили методику спілкування на спрощеній японській мові, яка допоможе туристам, які бодай трохи вивчали японську.
Напередодні Олімпіади-2020 у Токіо японські фахівці в галузі туризму та мов об'єдналися, щоб провести кампанію з просування "простої японської мови". Ця форма мови призначена для тих, кому японська потрібна, щоб запитати дорогу, купити продукти в магазині, скласти плани та піти кудись з японськими знайомими. Також на "простій японській" можуть навчитися говорити і самі японці, щоб спілкуватися з туристами.
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Ця "проста японська мова" використовує всі три системи письма – хірагана, катакана і кандзі – але на рівні першого-другого класу початкової школи. На письмі можна використовувати відносно легку складову азбуку – хірагану.
Складні поняття часто перефразовуються. Наприклад, слово "притулок" замінено фразою "місце, де кожен може залишитися в безпеці" (звучить як знущання, але японцям, безсумнівно, видніше, що легше вимовити).
Навіщо і кому потрібна проста японська мова?
Ідея творців спрощеної мови полягає в тому, що багато японців англійської не знають. У свою чергу, багато туристів з азійських країн – Таїланду, Південної Кореї, Гонконгу – вчили японську або в школі, або як хобі. Тому з ними японці могли б спілкуватися на елементарній версії японської.
Для навчання самих японців спрощеної мови проводяться лекції. Також муніципальна влада деяких префектур випустила значки-бейджики зі словами японською: "Будь ласка, проста японська" або "Допоможу вам простою японською".
Крім того, японська влада випустила в продаж футболки і бейсболки з основними фразами японською, щоб полегшити життя туристам. На сайтах волонтерських організацій, що беруть участь в підготовці Олімпіади, також можна знайти добірки простих фраз і виразів японською.
Очікується, що у 2020 році в Японії буде рекордний наплив туристів – до 40 млн людей.
Коли придумали просту японську мову?
Ідея використання простої японської мови спочатку виникла після землетрусу в Кобе у 1995 році. Тоді загинуло понад 6400 людей, причому рівень смертності серед іноземців був майже у 2,5 раза вищим, ніж серед місцевих. Дані свідчили про те, що брак інформації поставив у небезпеку тих, хто не знав мови.
Реальний випадок успішного застосування простої японської мови вперше відзначений у жовтні 2019 року. Коли тайфун Хаджібіс накрив Японію, твіт уряду префектури Нагано став вірусним. Текст був написаний повністю на хірагані та містив офіційний номер телефону для отримання інформації про стихійні лиха на 15 мовах. Його ретвітнули понад 40 000 разів і тисячі разів подякували за нього. Цілком ймовірно, він врятував чиїсь життя.
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