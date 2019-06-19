Настя Каменських розбурхала шанувальників в шкіряному вбранні

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під сценічним ім'ям NK, підкорила мережу зухвалим фото. Знімок зірка опублікувала на офіційній сторінці в Instagram.

Так, на новому фото зваблива зірка позує у чорних шкіряних шортах, декорованих під міні-спідницю, розстебнутому шкіряному піджаку і чорному бюстгальтері. Образ красуня доповнила масивними прикрасами і високою зачіскою.

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Знімком в такому грайливому образі Каменських вирішила супроводити тектом про розіграш квитків на свій концерт. Менш ніж за годину фото зібрало понад 130 тисяч лайків.

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