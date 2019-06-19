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Спокуслива тигриця: популярна модель захопила новими фото

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Жозефін Скрайвер похизувалась фігурою - фото 1
Жозефін Скрайвер похизувалась фігурою / instagram.com/josephineskriver

Одна із найчарівніших ангелів Victoria's Secret Жозефін Скрайвер потішила фанатів свіжими пляжними фото. Справжнє літо важко уявити без спекотних кадрів1

26-річна топ-модель та ангел Victoria's Secret з Данії Жозефін Скрайвер зачаровує своєю вродою та усмішкою не тільки з подіумів та зйомок для брендів, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 6 мільйонів користувачів, адже вона майже щодня ділиться кадрами зі своїх буднів.

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Нещодавно Жозефін показала сонячні фото з Ріо, де позує на побережжі у коротенькій тигровій сукні, яка лише підкреслює тендітну фігуру моделі. Тут спекотно!

Спокуслива тигриця: популярна модель захопила новими фото - фото 335373

Спокуслива тигриця: популярна модель захопила новими фото - фото 335374

Спокуслива тигриця: популярна модель захопила новими фото - фото 335375

Джерело всіх фото: instagram.com/josephineskriver

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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