Спокуслива тигриця: популярна модель захопила новими фото

Одна із найчарівніших ангелів Victoria's Secret Жозефін Скрайвер потішила фанатів свіжими пляжними фото. Справжнє літо важко уявити без спекотних кадрів1

26-річна топ-модель та ангел Victoria's Secret з Данії Жозефін Скрайвер зачаровує своєю вродою та усмішкою не тільки з подіумів та зйомок для брендів, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 6 мільйонів користувачів, адже вона майже щодня ділиться кадрами зі своїх буднів.

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Нещодавно Жозефін показала сонячні фото з Ріо, де позує на побережжі у коротенькій тигровій сукні, яка лише підкреслює тендітну фігуру моделі. Тут спекотно!

Джерело всіх фото: instagram.com/josephineskriver

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