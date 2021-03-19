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Transfermarkt оновив ціни на футболістів англійської Прем'єр-ліги

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Зінченко - фото 1
Зінченко / gettyimages

Авторитетний портал Transfermarkt оновив орієнтовні ціни на футболістів з клубів англійської Прем'єр-ліги. Дізнайтеся, скільки коштують українські гравці Зінченко та Ярмоленко.

З даними Transfermarkt, 24-річний футболіст Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко зараз оцінюється в € 20 мільйонів.

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Вартість Зінченка не змінилася з передостаннього оновлення, що датоване 13 жовтня минулого року. Конкурент Зінченка на позиції лівого захисника, 26-річний французький футболіст городян Бенжамен Менді, подешевшав з € 28 до € 22 мільйонів.

Ще один конкурент Олександра в складі Манчестер Сіті, 26-річний португальський гравець Жоау Кансельє, подорожчав з € 36 до € 50 мільйонів. У цьому сезоні Зінченко провів за Манчестер Сіті 21 матч у всіх турнірах, де відзначився однією результативною передачею. А от цінник на футболіста Вест Хема Андрія Ярмоленка впав з 7,5 мільйона євро до 5.

Transfermarkt оновив ціни на футболістів англійської Прем'єр-ліги - фото 452221

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