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Трамп зробив черговий мем із слогану Гри престолів

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Дональд Трамп - фото 1
Дональд Трамп / Instagram

Зображення з обіграним слоганом серіалу "Гра престолів" зявилося на офіційній сторінці президента США Дональда Трампа в Instagram.

Американський президент Дональд Трамп обіграв слоган з популярного серіалу "Гра престолів", щоб нагадати про неминучість побудови стіни на кордоні США з Мексикою.

До слова: Дональд Трамп показав новий дизайн стіни на кордоні з Мексикою

Так, Трамп використав відому фразу "зима близько" з "Гри престолів". На фото зображений портрет Трампа, під яким фірмовим шрифтом американського серіалу написаний змінений слоган саги – "стіна близько". Під написом красується макет передбачуваної стіни, яка захищає кордон.

Таким чином американський президент анонсував будівництво стіни на кордоні США і Мексики, яку він обіцяв спорудити, балотуючись на пост глави держави.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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