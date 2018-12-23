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На честь Дональда Трампа назвали земноводне

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Раніше на честь Дональда Трампа була названа міль - фото 1
Раніше на честь Дональда Трампа була названа міль / bbc

Нещодавно виявлене земноводне було названо на честь президента США Дональда Трампа.

Новий вид амфібій виявили в Панамі. Це невеликі сліпі істоти, що живуть переважно під землею.

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Право вибору імені тварині розігрувалося на аукціоні. Представники компанії EnviroBuild, що заплатила за це 25 тисяч доларів, відзначили, що хотіли б підвищити обізнаність суспільства про зміну клімату.
"Dermophis donaldtrumpi особливо чутливий до наслідків зміни клімату і, отже, перебуває під загрозою вимирання", – заявив співзасновник EnviroBuild.

Раніше на честь Дональда Трампа була названа міль. Гучного імені Neopalpa donaldtrumpi комаха удостоїлося за характерне "начісування" на голові. Попередник Трампа, Барак Обама, може похвалитися 14 різними видами тварин, названих на свою честь.

На честь Дональда Трампа назвали земноводне - фото 297249
На честь Дональда Трампа назвали земноводне

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Джерело: bbc
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