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Верховна Рада 1 вересня

Депутатка Богуцька пояснила своє СМС про "путч Порошенка": відеофакт

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Нова депутатка Ліза Богуцька - фото 1
Нова депутатка Ліза Богуцька

Під час першого засідання Верховної Ради 9 скликання нардепка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька опинилась у центрі уваги ЗМІ через скандальне СМС.

Так, в особистому повідомлені "Леночке" народна обраниця Єлизавета Богуцька аргументувала рішення "Слуги народу" залишити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ "путчем Порошенка".

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За словами депутатки, екс-президент нібито готує переворот на грудень 2019, тому Авакова, проти призначення якого виступила низка громадських активістів, й не можна звільняти. Скандальне листування зафіксували фотокореспонденти:

Депутатка Богуцька пояснила своє СМС про 'путч Порошенка': відеофакт - фото 351186
Депутатка Богуцька пояснила своє СМС про 'путч Порошенка': відеофакт - фото 351187

У коментарі "Радіо Свобода" Богуцька заявила, що про "путч" писала іронічно та знала, що її фотографують журналісти. При цьому депутатка висловила переконання, що екс-президент України Петро Порошенко таки прагне відновити владу. Жодних доказів вона не має, але не вважає цю інформацію фейком.

Я ж доказів не наводжу, ну який фейк. Я пишу про те, що я відчуваю. Я знала, що мене знімають, я саме для цього це писала, щоб це побачили журналісти, – зізналася Богуцька.

Також Богуцька розповіла, що своє повідомлення вона надсилала Олені Ксантопулос.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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