До мене! Трамп покликав дружину як собаку і нарвався на критику (відео)

У мережі активно почали обговорювати епічне відео, на якому Дональд Трамп покликав свою дружину Меланію "до ноги". Президент США використав жест, який використовують, щоб покликати домашнього вихованця. Ролик опублікував на своїй сторінці в Twitter письменник Джеймс Фелтон.

На кадрах видно, як президент США стоїть біля автомобіля в оточенні охорони і кілька разів ляскає себе по нозі так, як зазвичай звуть собаку "до себе". До Трампа відразу підійшла його дружина Меланія.

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У коментарі до ролика автор поста написав слова самого Дональда Трампа: "Ніхто не поважає жінок більше за мене".

Користувачі мережі обурилися поведінкою президента. Деякі саркастично пожартували, що Меланії "навіть не дали смаколика" або, що такий ефект "досягається тривалим дресуванням".

Donald Trump:

“Nobody respects women more than me”



Also Donald Trump:

“Here girl, come here girl” [pats leg] “come here wife, there’s a good girl” pic.twitter.com/kpAYOeLHRY — James Felton (@JimMFelton) August 28, 2019

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