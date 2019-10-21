Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки

Трамп знову осоромився в Twitter

  • 27
У Трампа знову проблеми з прізвищами - фото 1
У Трампа знову проблеми з прізвищами

Президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі обговорень через проблеми із прізвищами. Цього разу нове прізвисько отримав керівник Пентагону.

Американський президент Дональд Трамп доволі часто потрапляє у курйозні ситуації на різних заходах, однак цього разу лідер США дав привід посміятись через свій допис у соцмережі Twitter. Це єдина сторінка, яку Трамп веде доволі активно, через що радники періодично просять його не публікувати свої думки без обговорень.

І ще: Спагеті для Меркель та Біг-Мак для Трампа: улюблені страви впливових політиків

Проте нещодавно Дональд постраждав від власної неуважності та автонабору тексту. Він назвав главу Пентагону Марка Еспера доволі креативно Марком Есперанто (найпопулярніша штучна мова у світі). Звісно ж, доволі швидко цю помилку помітили, але оперативні користувачі встигли зберегти оригінальний допис.

Трамп знову осоромився в Twitter - фото 362929

Читайте також: Виступ Хора Верьовки: у мережі з'явився гострий мем щодо скандальної пісні (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
  • Вчора, 17:50
  • 1445
Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
  • 18 жовтня, 18:45
  • 2683
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1835712
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл