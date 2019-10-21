Трамп знову осоромився в Twitter

У Трампа знову проблеми з прізвищами

Президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі обговорень через проблеми із прізвищами. Цього разу нове прізвисько отримав керівник Пентагону.

Американський президент Дональд Трамп доволі часто потрапляє у курйозні ситуації на різних заходах, однак цього разу лідер США дав привід посміятись через свій допис у соцмережі Twitter. Це єдина сторінка, яку Трамп веде доволі активно, через що радники періодично просять його не публікувати свої думки без обговорень.

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Проте нещодавно Дональд постраждав від власної неуважності та автонабору тексту. Він назвав главу Пентагону Марка Еспера доволі креативно Марком Есперанто (найпопулярніша штучна мова у світі). Звісно ж, доволі швидко цю помилку помітили, але оперативні користувачі встигли зберегти оригінальний допис.

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