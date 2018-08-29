Трамп заявив, що Google видає про нього лише погані новини

Президент США Дональд Трамп поділився своїми думками щодо роботи алгоритмів пошукової системи Google.

У кількох останніх повідомленнях в соцмережі Twitter Трамп, по суті, звинуватив технологічного гіганта в маніпулюванні пошуковою видачею з метою відображення суто негативних новин про нього.

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Трамп заявив, що Google та інші "приховують всі відомості і новини, які мають позитивне забарвлення". Він також додав, що це "дуже серйозна ситуація" і пообіцяв розібратися.

Свою гіпотезу Трамп підкріпив вельми сумнівною статистикою, яка вказує, що 96% результатів за запитом Trump News – це матеріали ЗМІ, котрі намагаються відстояти інтереси лівого крила політичних сил.

Як зазначає ресурс The Verge, спочатку ці дані були опубліковані на правому сайті PJ Media, а потім їх швидко підхопили і розповсюдили інші консервативні американські видання. Мабуть, так інформація дійшла до Трампа.

Ці дані були отримані одним репортером у рамках невеликого дослідження. Він просто виконав пошук за терміном Trump News з декількох комп'ютерів, а потім оцінив упередженість пошуковика серед політичних ЗМІ у перших 100 позиціях результатів пошуку. Для визначення приналежності ЗМІ до тієї чи іншої політичної сили журналіст використовував результати дослідження Шеріл Аткіссон, колишнього репортера CNN, яка торік заявила в ефірі Fox News, що ЗМІ годують громадськість "штучною реальністю".

Як завжди, з повідомленнями Дональда Трампа в Twitter немає ніякої ясності. По-перше, президент часто дає подібні заяви, які необов'язково знаходять втілення в конкретних рішеннях. Невідомо, як буде у випадку з Google. По-друге, Трамп відомий тим, що часто зловживає терміном "фейкові новини", застосовуючи його з приводу публікацій, де критикуються його дії або рішення. Ну і по-третє, оцінка упередженості алгоритмів Google – вельми нетривіальне завдання.

Пошуковий гігант використовує комплексну систему ранжирування з безліччю факторів і параметрів, які визначають місце того чи іншого сайту в пошуковій видачі. І хоча конкретна формула невідома, вік ЗМІ, його репутація і наявність ключових слів в матеріалах – все це відіграє певну роль при формуванні пошукової видачі. Крім того, ранжирування результатів пошуку відрізняється в залежності від регіону, що ще сильніше ускладнює об'єктивну оцінку.

Поки ясно одне – останні заяви Трампа підживлені настроями багатьох його прихильників, які переконані, що ЗМІ є "ворогом народу" і упереджено ставляться до рішень Трампа. В останні роки республіканці часто використовували подібні ситуації як привід для атаки на сервіси різних технологічних компаній, включаючи Facebook і Twitter. Не виключено, що незабаром під вогнем може виявитися Google.

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