Дональд Трамп погодився провести дебати з Камалою Гарріс: коли вони відбудуться

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп погодився на пропозицію телеканалу Fox News провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Про це підтвердили Fox News, а також повідомило агентство Reuters, посилаючись на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.

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Згідно з повідомленням Трампа, дебати відбудуться в місці, яке буде визначено пізніше, в Пенсильванії – одному із ключових штатів, перемога в якому може визначити долю виборів.

За його словами, дебати на Fox News відбудуться в присутності живої аудиторії. Попередні дебати між президентом Джо Байденом і Трампом пройшли у порожньому приміщенні. Хоча кампанії погодили формат перших дебатів, Трамп раніше нарікав на відсутність аудиторії, пише газета.

Якщо все відбудеться, то це будуть другі президентські дебати в цьому виборчому циклі і перші між Трампом і новою кандидаткою від демократів, зазначає видання.

Як повідомляє Fox News, модераторами наступних дебатів будуть ведучі Брет Баєр і Марта МакКаллум.

Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із Сонним Джо, з яким жахливо поводилася його партія, але з повною аудиторією на арені [дебати з Байденом проходили без глядачів у студії, – сказав Трамп.

Трамп також заявив, що він "повністю готовий прийняти" Гарріс як нового кандидата від демократів. При цьому поки незрозуміло, чи погодилася Гарріс на дебати та їхні умови. Представники її кампанії не відповіли виданню на запити про коментарі. У Fox News також не прокоментували цю інформацію.

Зазначимо, що буквально напередодні Трамп висловив сумнів у тому, що йому потрібні дебати з Гарріс, бо він начебто і так лідирує в опитуваннях.

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