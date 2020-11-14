Трамп вперше визнав, що Байден виграв вибори

Чинний президент США Дональд Трамп вперше публічно допустив, що програв на виборах глави держави. Про це пише Reuters.

Так, виступаючи в Білому домі, Трамп сказав, що його адміністрація ніколи не піде на жорсткий карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусної інфекції. При цьому чинний глава держави припустив, що влада може перейти до іншої команди.

І ще: Уже не Make America Great Again: Джо Байден потролив Дональда Трампа новим гаслом

"В ідеалі ми не підемо на ізоляцію. Я не піду, ця адміністрація не піде. Що б не трапилося в майбутньому ... Хто знає, яка адміністрація буде. Я думаю, час покаже", – сказав він журналістам. Як зазначає Reuters, Трамп вперше за тиждень після того, як ЗМІ назвали демократа Джо Байдена переможцем виборів, допустив можливість зміни влади. Раніше він відмовлявся визнати поразку і стверджував, що переміг, якщо рахувати "законні голоси".

Основне голосування на виборах президента США пройшло 3 листопада. На посаду претендувало понад 10 кандидатів, головними конкурентами стали республіканець Трамп і демократ Байден. Явка на цих виборах стала рекордною за 120 років: в них взяли участь близько 160 млн американців.

Це цікаво: Стиль нової першої леді США Джилл Байден: найкращі образи