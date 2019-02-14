Трамп витратив шалену суму на новий симулятор гри у гольф в Білому домі

Президент США Дональд Трамп замінив симулятор для гри в гольф, який залишився в Білому домі від його попередника Барака Обами. За даними видання, заміна симулятора обійшлася главі Америки у 50 тисяч доларів.

Симулятор являє собою великий відеоекран, на якому можна вибрати гольф-поля по всьому світу, а за розміром він займає цілу кімнату.

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Повідомляється, що Трамп особисто сплатив витрати на заміну симулятора, який встановили у тій частині Білого дому, де проживає президент. При тому, що встановлення комп'ютерного симулятора для гольфу пройшла кілька тижнів тому, Трамп ним поки що не користувався, вказали в статті.

Трамп встановив новий симулятор гри гольфу

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