Трамп викликав кортеж з семи авто для поїздки на 230 метрів

Дональд Трамп з дружиною Меланією прибули в офіційну резиденцію для гостей Білого дому Блер-хаус.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скористався лімузином і кортежем з семи автомобілів для того, щоб подолати відстань у 230 метрів і зустрітися з родиною Джорджа Буша-молодшого.

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Увечері у вівторок, 4 листопада, Трамп прибув в офіційну резиденцію для гостей Білого дому Блер-хаус разом з дружиною Меланією Трамп, де вони провели 23 хвилини з родиною Буша.

По завершенні зустрічі президент і його дружина знову вирушили додому у супроводі кортежу. Для короткої поїздки довелося перекривати вулицю і задіяти президентський лімузин, – йдеться в повідомленні.

Блер-хаус розташований напроти Білого дому. Барак Обама зазвичай долав цю відстань пішки.

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