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Не сподобався переклад: Дональд Трамп вразив своєю витівкою на саміті G20
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Саміт G20 ще не встиг розпочатися, а Дональд Трамп уже став "зіркою вечора". Що, у принципі, не дивно.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп був розчарований синхронним перекладом, і утнув несподівану витівку.
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Під час привітального слова президента Аргентини Маурісіо Макрі з нагоди відкриття саміту "Великої двадцятки", Дональд Трамп поклав приймач з синхронним перекладом, адже так нічого і не зрозумів.
Зі словами "Усе нормально", американський президент поклав поруч із собою приймач, а пізніше зазначив, що він сам значно краще зрозумів слова аргентинського президента.
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