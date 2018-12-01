Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Не сподобався переклад: Дональд Трамп вразив своєю витівкою на саміті G20

  • 14
Трамп знову сконфузився - фото 1
Трамп знову сконфузився / gettyimages

Саміт G20 ще не встиг розпочатися, а Дональд Трамп уже став "зіркою вечора". Що, у принципі, не дивно.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп був розчарований синхронним перекладом, і утнув несподівану витівку.

І ще: У Білий дім привезли головну різдвяну ялинку США

Під час привітального слова президента Аргентини Маурісіо Макрі з нагоди відкриття саміту "Великої двадцятки", Дональд Трамп поклав приймач з синхронним перекладом, адже так нічого і не зрозумів.

Зі словами "Усе нормально", американський президент поклав поруч із собою приймач, а пізніше зазначив, що він сам значно краще зрозумів слова аргентинського президента.

Читайте також: Трамп сконфузився, не зумівши закрити парасольку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 26 листопада, 18:49
  • 1314
Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
  • 29 листопада, 16:31
  • 1055
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 840105
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ